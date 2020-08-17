Стало известно число сторонников запрещенного в РФ движения АУЕ

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17.08.2020, 15:44, Новости дня

У экстремистского неформального движения криминальной направленности АУЕ (запрещено в России) больше 34 тыс. активных приверженцев в 40 регионах, из которых до 40% – подростки в возрасте 13-17 лет, сообщили в правоохранительных органах.

«Антисоциальное движение криминальной направленности «Арестантское уголовное единство» («Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство») [насчитывает] до 34 тыс. активных приверженцев в 40 регионах, из них до 40% – подростки в возрасте 13-17 лет», – передает ТАСС сообщение из правоохранительных органов.

Как отметили в  правоохранительных органах, «если до 2000-х годов движение было распространено преимущественно в местах лишения свободы и их окружении, позже стало распространяться в проблемных населенных пунктах в школах, интернатах, детских домах и спецучилищах».

Кроме того, в правоохранительных органах сообщили, что их сотрудники и представители спецслужб за три с половиной года пресекли в РФ деятельность более 30 группировок неформального движения криминальной направленности АУЕ.

«В 2017-2020 годах органами безопасности и правопорядка пресечена деятельность 31 молодежной криминальной группировки (до 470 участников)», – сообщил источник в правоохранительных органах, добавив, что к уголовной и административной ответственности (в том числе за совершение преступлений экстремистской направленности) привлечен 41 лидер и член АУЕ.

В понедельник Верховный суд России признал молодежное криминальное движение, или субкультуру, АУЕ экстремистской организацией.

Участники АУЕ нередко были заподозрены в совершении правонарушений. Так, в Санкт-Петербурге были задержаны двое подростков, предположительно из банды АУЕ, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание.

Сургутские школьницы, которые издевались над сверстницей и вымогали у нее деньги, оказались сторонницами движения АУЕ.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, откуда берутся АУЕвшие дети. 



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