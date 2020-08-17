Ана де Армас поздравила Бена Аффлека с днем рождения: мотоцикл в подарок и новое совместное фото

17.08.2020, 15:40, Разное

Какие-то отношения на карантине не выдерживают проверку временем, а какие-то – едва начавшиеся – от внешних тяжелых обстоятельств лишь крепнут. К последнему случаю явно относится роман Бена Аффлека и Аны де Армас. Актеры начали встречаться весной этого года, и, кажется, что их “конфетно-букетный” период никогда не закончится. Не проходит и дня, чтобы папарацци не сфотографировали пару на очередной романтической прогулке, а иногда и сами герои этих репортажей делятся снимками у себя в блоге. Так, в свой день рождения в мае Ана выкладывала в сеть совместные фото с Беном, устроившим ей сюрприз в честь 32-летия.

В эту субботу день рождения – 48-летие – справлял уже сам Аффлек, и настал черед девушки удивлять возлюбленного. С задачей актриса точно справилась: Ана подарила своему бойфренду мотоцикл марки BMW, который был создан специально для него при помощи компании WYLD Garage Co. Новое средство передвижения Бен тут же протестировал на соседних улицах, с ветерком прокатившись на мотоцикле вместе с Армас. После же актриса опубликовала в Instagram новое совместное фото с Беном, на котором оба явно находятся в прекрасном настроении. Снимок она оставила без лишних комментариев, лишь добавив к нему смайл в виде двух сердечек.

Бен Аффлек и Ана де Армас

Напомним, впервые о романе Бена Аффлека и Аны де Армас стало известно в марте этого года. Тогда в сети появились первые папарацционные фото пары, сделанные во время их отдыха на Кубе и Коста-Рике. 47-летний Бен и 32-летняя Ана познакомились на съемках фильма “Глубокая вода”, где играли супружескую пару, и сблизились во время совместной работы. В последние годы карьера Армас активно шла в гору, широкую же известность в Голливуде она получила, сыграв латино-американскую сиделку в фильме “Достать ножи” и получив за эту роль номинацию на “Золотой глобус”. А скоро на экраны выйдет новый фильм о Джеймсе Бонде с ней же в главной женской роли.

Бен и Ана на прогулке, июнь 2020 года

До переезда в США девушка агента 007 строила карьеру в Испании, снявшись там в популярном молодежном сериале “Черная лагуна”. А в начале актерской карьеры кубино-испанская звезда два года была замужем за актером Марком Клотетом, с которым рассталась в 2013 году, а в 2018-м встречалась с кубинским художником Алехандро Пинейро Белло. Своих детей у де Армас пока нет. Теперь же она счастлива в отношениях с Аффлеком и не стесняется говорить об этом в интервью.