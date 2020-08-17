Фестиваль “Короче” начался и объявил состав жюри: Кристина Асмус, Клим Шипенко и не только

17.08.2020, 15:40, Разное

Восьмой фестиваль короткометражного кино “Короче” сегодня начал свою работу, и сегодня наконец стало известно, кто вошел в состав фестивального жюри на этот раз. Это — актриса Кристина Асмус, режиссер и актер Клим Шипенко, актер Андрей Смоляков, журналист и публицист Андрей Колесников. А также — бессменный глава этих “кино-рефери”, продюсер, создатель и глава студии “ПРОФИТ” Игорь Толстунов.

Все члены жюри впервые получат опыт просмотра конкурсной программы онлайн вместе с пользователями КиноПоиск HD (на этой платформе и пройдет показ фильмов — Ред.). Это, безусловно, увеличивает аудиторию смотра, это шанс показать нашу программу всей стране.

— уверен Игорь Толстунов.

Клим Шипенко Кристина АсмусКонкурсная и внеконкурсные программы киносомтра уже доступны на сайте в специальном брендированном разделе “Короче 2020” на КиноПоиск HD. В основной программе в этом году представлено 32 фильма, большая часть из которых – премьеры. Помимо этого у “Короче” также собрана большая внеконкурсная программа, состоящая из секций Короче.LOVE, Короче.Арт, Короче.Чистая энергия, Короче.Семья, Короче.Деньги и других. Также фестиваль не смог остаться в стороне от происходящих в мире событий и в этом году появится тематическая программа Короче.Изоляция. Несмотря на вирутальный формат киносмотра, в привечающем “Короче” все эти годы Калининграде также пройдет серия оффлайн-показов на стадионе и в летнем кинотеатре. Там же состоится открытие смотра 21 числа, а после, 23 августа пройдет вручение наград на стадионе города.

Все фильмы фестиваоя “Короче” можно увидеть по подписке онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD с 17 по 23 августа. Также в эти даты с 21 по 23 августа пройдут live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри.

Игорь Толстунов и Сергей Сельянов на фестивале “Короче”

Кинофестиваль “Короче” впервые прошел в Калининграде в 2013 году, и с тех пор этот город стал постоянным местом проведения киносмотра. Ежегодно здесь можно посмотреть свыше 1500 работ со всех концов России и не только: если картина снята иностранным режиссером, но на русском языке, у нее есть шанс оказаться в конкурсе. Единственное ограничение для желающих попасть в программу – хронометраж: от 3 до 15 минут. В прошлом году фестиваль проходил с 16 по 18 августа. В разное время его посещали Елена Лядова и Владимир Вдовиченков (актеры входили в состав киносмотра в 2018 году), Евгений Цыганов и Светлана Бондарчук, Петр Федоров и Виктория Исакова и многие другие известные звездные гости.