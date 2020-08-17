Мнение: О начале российского вторжения (в Белоруссию)

17.08.2020, 15:35, Разное

Всё круче и круче интрига вокруг белорусских событий закручивается. Теперь в её воронку втягивается и Россия, причём по полной программе.

В минувший уик-энд российский и белорусский президенты, Владимир Путин и Александр Лукашенко созванивались дважды, что уже само по себе необычно, если не сказать беспрецедентно. Причём в ходе второго разговора Кремль согласился, что на Беларусь оказывается «давление извне». И согласился с тем, что военная помощь Республике может быть оказана не только в рамках ОДКБ, но и на основе принципов Договора о создании Союзного государства. Это уже серьёзно.

В рамках Организации Договора о коллективной безопасности #Беларусь может рассчитывать на военную помощь в случае внешней угрозы обороне страны. Причём

все решения об оказании такой помощи могут быть приняты только после консультаций со всеми государствами-членами ОДКБ. И, видимо, с общего согласия.

Договор о создании Союзного государства таких ограничений не содержит. Как не содержит конкретных условий оказания военной помощи, что оставляет возможность для любых интерпретаций.

Тем временем на дороге из Санкт-Петербурга в Псков, поближе к белорусской границе, очевидцы заметили колонну из военной техники без номеров. В неё входили несколько десятков «Уралов» и машины типа «Хаммер». Учитывая традицию направления в некоторые места вежливых людей без опознавательных знаков на военной форме, такая передислокация встревожила многих. Некоторые решили, что началось. Впрочем, в пресс-службе Западного военного округа заявили, что «представленные образцы техники не стоят на вооружении войск».

Тем временем министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заранее обозначил возможный ввод российских войск в Беларусь как вторжение. «Нет никаких причин для военной помощи со стороны России, нет никаких юридических или иных оснований для этого. Это было бы вторжением в страну и уничтожило бы последние следы ее независимости», – заявил он.

И хотя, в общем, не дело ЕС вмешиваться в отношения стран-участниц Союзного государства, да и Александр Лукашенко пока ещё законный президент Беларуси, имеющий право обращаться за любой помощью к союзнику, ситуация как-то сгущается. Что ж, сверим часы?