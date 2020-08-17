Рабочие «Беларуськалия» объявили забастовку

17.08.2020, 15:30, Новости дня

Производство на заводе белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» частично остановлено из-за того, что часть сотрудников бастует, сообщил руководитель «Белхимпрофсоюза» (первичная профсоюзная организация «Беларуськалия») Андрей Рыбак.

«Часть рабочих «Беларуськалия» бастует, соответственно, частично производство остановилось», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее в понедельник Белорусский металлургический завод (БМЗ), расположенный в городе Жлобине, также приостановил работу: все три печи предприятия остановлены.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник прибыл на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать. В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».