Эксперты назвали пять источников углеводов для ежедневного потребления

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17.08.2020, 15:30, Разное

Употребление большого количества углеводов способствует образованию в организме жиров. Однако некоторые их виды подходят для ежедневного потребления, эксперты назвали пять самых полезных.
Как известно, углеводы делятся на полезные, вредные и легкоусваивающиеся. Попадая в организм, они расщепляются и превращаются в сахар. Это может привести к появлению расстройств метаболизма, а также появлению излишних килограммов. Для борьбы с этим популярны безуглеводные диеты, однако вовсе исключать подобные вещества из рациона не только бесполезно, но и вредно. Как утверждают эксперты-диетологи, стоит избегать употребления продуктом с большим количеством сахара и минимумом питательных веществ. К таковым относятся выпечка, шоколад и конфеты, торты и пирожные, и другие нерафинированные углеводы.

Однако есть достаточное количество пищи с углеводами, которую необходимо есть каждый день. Это так называемые медленные, неочищенные углеводы, в них намного больше витаминов и минералов, кроме того, они не приводят к чрезмерному образованию сахаров. Полезные углеводы содержатся в цельнозерновых макаронах, тыкве, фасоли и других бобовых, зернах, а также во фруктах. При этом выбирать фрукты необходимо с минимальным количеством фруктозы, например, киви, банан или яблоко.

Также, по данным «Слова и дела», в ежедневном рационе должно быть как минимум два куска хлеба из цельного зерна, что поможет долгое время не чувствовать голод. Кроме того, как пишет «Инфореактор», полезно включать в меню макароны из пшеницы твердых сортов. Такие несложные правила помогут похудеть и улучшить состояние здоровья.



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