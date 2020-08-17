Дана Борисова заявила о причастности третьего мужа Легкоступовой к ее смерти

17.08.2020, 15:30, Разное

В скоропостижной смерти певицы Валентина Легкоступовой может быть виновен ее третий муж. Такого мнения придерживается ведущая Дана Борисова.

Звезда «Армейского магазина» не была сильно близко знакома с Валентиной Легкоступовой, поэтому не осведомлена подробно о ее личной жизни. Однако Борисова знала, что российская исполнительница вышла замуж в третий раз. Сама же ведущая не понимает, зачем официально заключать брак в таком возрасте. Как и многие, блондинка слышала, что с мужем артистка употребляла спиртное.

Борисова считает именно Юрия Фирсова виновным в смерти певицы. До брака Легкоступова не употребляла спиртные напитки. Напомним, что она скончалась на 55-м году жизни 14 августа. За неделю до смерти артистка попала в одну из столичных больниц с увечьями и травмами. Муж рассказал, что их Легкоступова получила в результате падения в ванной.