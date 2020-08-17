 

Стало известно мнение Путина о протестах в Белоруссии

17.08.2020, 15:23, Разное

В минувшую субботу, 15 августа, белорусский лидер позвонил российскому коллеге, чтобы обсудить массовые беспорядки в стране. Подробности разговора двух президентов не раскрывались.

Спустя два дня Лукашенко решил рассказать, что Путин думает об акциях протеста. Как оказалось, лидеры придерживаются одного мнения: “заварушка вокруг Белоруссии началась неспроста”.

По словам Лукашенко, массовые беспорядки в стране спровоцировали извне. Недоброжелатели хотят, чтобы белорусские власти оттянули военных на внутренние действия.

Президент добавил, что граждан “отравили социальными сетями”. Зарубежные противники убедили жителей страны, что власть пала. “Власть никогда не падет. Вы меня знаете”, – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, утром 17 августа политик прибыл на один из минских заводов, чтобы выступить перед рабочими. Люди встретили Александра Лукашенко криками “Уходи!”.

Сотрудники предприятия потребовали, чтобы в Белоруссии были проведены повторные выборы президента. Действующий лидер ответил, что этого не произойдет, пока он жив.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / В России может появиться новый вид транспорта

05.07 / Назвали самых «горячих» российских звезд в бикини

12.07 / Первые детали будущей свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц: две церемонии, щедрый отец невесты и не только

27.07 / Мнение: Долголетие

20.07 / «Ангарский маньяк» признался еще в двух убийствах

29.07 / Россиянам сообщили о подорожании автомобилей из-за алкозамков

20.07 / Ученые: У выздоровевших после коронавируса пациентов наблюдаются психологические проблемы

19.07 / Эксперты составили ТОП-5 автомобилей для пенсионеров на любой вкус и кошелек

08.08 / “Мы будем с вами просто дружить”: что думают о России кандидаты в президенты Белоруссии

11.08 / Диетолог Медведева навала пять продуктов для защиты от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска