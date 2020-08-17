Jaguar Land Rover перейдут на выпуск водородных внедорожников к 2030 году

17.08.2020, 15:17, Разное

Компания Jaguar Land Rover планирует полностью перейти на выпуск водородных внедорожников к 2030 году. Это связано с изменением политики Великобритании и запретом на производство автомобилей с обычными моторами.

К 2035 году правительство Великобритании планирует полностью запретить производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на территории страны. Именно поэтому уже сейчас многие компании модернизируют свои заводы под выпуск электромобилей. В Jaguar Land Rover решили пойти ещё дальше. Представители концерна заявляют о намерении руководства начать выпуск машин на водородном топливе, а первая демонстрация рабочей версии ожидается к 2030 году. Несмотря на отсутствие финансирования от государства, в этом стремлении корпорацию поддержали другие автомобильные компании, включая Toyota и BMW, которые тоже считают водород лучшим решением для внедорожника.

Причиной отказа от стандартных электрических двигателей является чрезмерный вес батарей. В случае с седаном это не заметно, но вот для очень тяжёлого и габаритного внедорожника лишняя масса – серьёзная угроза. В этом случае водородные топливные элементы выглядят хорошей альтернативой, но для них потребуется более дорогая инфраструктура и повышенные требования к безопасности, и без поддержки государства не обойтись.