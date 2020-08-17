Сотрудники МИД Белоруссии вышли на пикет в Минске

17.08.2020, 15:16, Новости дня

Сотрудник центрального аппарата МИД Белоруссии Вячеслав Казаченок устроил на ступеньках ведомства одиночный пикет, к нему присоединилась замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева.

Отмечается, что Казаченок является начальником историко-архивного отделения МИД. Пикет проходил у нового здания ведомства, кабинет главы МИД находится в старом здании, передает Tut.by.

Казаченок заявил, что решил таким образом «высказать свою принципиальную позицию». Он подчеркивает, что ему никто не платил, не угрожал, не принуждал.

«Скажу сразу: мне страшно. За наше будущее, жизнь людей, свою жизнь. (…) Беларусь 21века. Страшный сон, от которого хочется проснуться. (…) Возле стелы «Минск – город-герой» и Музея Великой Отечественной войны свои братки-белорусы, стражи порядка и законности, варварски бьют и расстреливают людей, а в застенках на улице, носящей имя фронтовика, отдавшего жизнь за нашу свободу и лучшее будущее, Героя Советского Союза Бориса Окрестина, пытают и истязают. И это не гестапо и СД времен войны, не полицаи. (…) Я – взрослый здоровый мужик – рыдал вечерами от рассказов переживших пытки людей», – сказал Казаченок.

Сотрудник ведомства просит силовиков не избивать лежачих, беспомощных, детей, женщин и стариков, помнить про честь и совесть. «Будьте с народом, прекратите, пожалуйста, геноцид. Освободите людей из застенков, дайте им медпомощь», – призывает мужчина.

Казаченок также обратился к президенту Александру Лукашенко. «Ну почему не держите свое слово и не уходите с портфелем под мышкой? Давно и безнадежно оторвались от народа», – сказал он.

Кроме того, мужчина призвал расследовать все «факты беззакония, судебного произвола, в том числе в прежние годы, и применения силы и репрессий против мирных граждан».

Мужчина подчеркивает, что он любит свою работу. Оружие, боеприпасы, наркотики дома не хранит, денег за диваном тоже, взятки не брал, методички не читал, законопослушный гражданин, отмечает он.

«В отличие от посла в Словакии Лещени, я нахожусь в Минске. Прошу СМИ следить за моей судьбой», – просит Казаченок.

Он добавил, что предупредил о пикете своих коллег. Перед этим глава МИД Владимир Макей собрал всех сотрудников на беседу. Макей напомнил, что сотрудники МИД давали присягу государству. По словам Казаченка, Макей намекнул, что тем, кто не согласен с политикой государства, следует написать заявление.

Мужчина вышел на пикет с чистым листом, по его словам, лист должен был символизировать новую страницу в истории страны.

Однако после встречи с министром Казаченок полагает, что на этом листе появится приказ о его увольнении. «Заявление сам писать, конечно, я не собираюсь. Я люблю свою работу и свою родину», – сказал он.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Лукашенко заявил, что выборы президента в Белоруссии прошли «по-цивильному».

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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