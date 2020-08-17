Ксения Бородина: “Муж думает, что я в пижаме вышла на улицу”

17.08.2020, 15:09, Разное

Известная российская телеведущая Ксения Бородина в новом посте решила затронуть тему отношения мужей к современной моде. Пост она сопроводила фотографией, сделанной в Крыму на фоне моря. На снимке знаменитость запечатлена в прогулочном костюме светлого оттенка, который напоминает пижаму.

По словам Ксении Бородиной, ее муж не понимает, как можно надевать на себя некоторые модные новинки. Ведущая решила поинтересоваться у своих подписчиц о том, как их супруги относятся к современным трендам. В целом почти все мужчины воспринимают новинки с большой осторожностью. Бородина считает, что для представителей сильного пола должно быть все максимально просто: джинсы, кеды, белая майка.

«В женщине должна быть загадка – это, пожалуй, главный принцип, по которому стоит составлять образы, чтобы нравиться мужчинам», – добавила ведущая проекта «Дома-2». Чтобы произвести эффект, важно применить не такие явные, но действенные приемы.

Еще муж Ксении Бородиной не любит, когда на ее губах присутствует красная помада. Сама же ведущая на этот счет придерживается иного мнения.

Сейчас Бородина вместе с мужем и детьми отдыхает в Крыму. Для отпуска звездное семейство выбрало шикарный отель, где действует система «Все включено». Ведущая обычно каждое лето летает с детьми в Турцию, однако в этом году не дождалась открытия границ, поэтому отправилась на южный берег Крыма.