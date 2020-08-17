Рита Дакота разрешила маленькой дочери несколько дней пожить с Владом Соколовским

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17.08.2020, 15:09, Разное

Певица Рита Дакота сообщила, что завтра ее маленькая дочь Мия на несколько дней отправится жить к своему отцу Владу Соколовскому. Артистка впервые на такое количество времени отдаст ребенка бывшему супругу после развода. Об этом она пояснила на своей странице в социальной сети Instagram.
Рита Дакота не переживает, что маленькая Мия будет жить с отцом. Однако у нее присутствует необычное ощущение. Ранее дочь уезжала к Владу Соколовскому максимум на одну ночь. Сейчас же она будет полноценно жить у него неделю.

Дакота попросила рассказать подписчиков, кто развелся со вторыми половинами, о своем опыте. Ее интересует, во сколько лет они начали отпускать детей к отцам и на какое количество времени. Артистка хочет сделать все, чтобы ее дочери было комфортно находиться с обоими родителями.

Напомним, что Рита Дакота и Влад Соколовский объявили о расставании два года назад, когда их общей дочери Мии было всего 10 месяцев. Артистка заявила, что уходит от мужа из-за его многочисленных измен. Спустя несколько месяцев после развода бывшие супруги смогли простить друг друга. Они нормально общаются ради дочери. Сейчас у Риты Дакоты и Влада Соколовского есть вторые половины.



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