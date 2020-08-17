Рабочие БМЗ приостановили доменные печи

17.08.2020, 15:08, Новости дня

Белорусский металлургический завод (БМЗ), расположенный в городе Жлобине, приостановил работу: все три печи предприятия остановлены.

«Работники БМЗ сообщают, что все три печи остановлены, из них слили металл, «завод затих», – передает Tut.by слова работников.

«Это временно. Печи не выпускают сталь, но находятся на подогреве, в рабочем режиме», – сказал РИА «Новости» представитель предприятия.

Остальные участки завода, по его словам, работают, а о времени приостановки сейчас сказать трудно. «Я не знаю точно. Вроде было заявлено до пяти, но, возможно, они раньше договорятся по условиям», – сказал сотрудник БМЗ.

По его оценке, в акции протеста принимают участие несколько сотен человек. «Есть люди, металлурги, которые вышли на акцию солидарности, обсуждают дальнейшие шаги: проведение новых выборов, какие будут отстаивать права. Периодически кто-то скандирует, озвучивает требование забастовки», – рассказал он.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать.

Напротив центральной проходной собралось около сотни человек с бело-красными флагами. Сотни рабочих электротехнического и тракторного заводов в Минске выдвинулись к МЗКТ. Также рабочие Минского тракторного завода собираются в понедельник на проходной на фоне сообщений о забастовке.

В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

В субботу несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились в центр белорусской столицы после отказа главы правительства Романа Головченко общаться с ними.

В четверг рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) также вышли на забастовку. Кроме того, несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Сотрудники Белорусского металлургического завода также объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики.