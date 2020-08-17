Правительство Украины будет проверять больницы, чтобы подготовиться к возможной второй волне COVID-19

17.08.2020, 15:03, Новости дня

Правительство Украины будет проверять больницы, чтобы подготовиться к возможной второй волне COVID-19. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании 17 августа доложил президенту Владимиру Зеленскому, сообщает сайт главы государства.

Глава Кабмина отметил, что основными причинами распространения вируса на западе страны стали свадьбы и религиозные обряды. В связи с этим полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу, направленную на соблюдение гражданами карантинных мероприятий.

“Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 – это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно же, ожидаем понимания. Как государство, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус”, – подчеркнул Зеленский.

В Украине за минувшие сутки подтверждено 1464 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число больных достигло 92 820, умерло 2089 человек, выздоровело 48 164 пациента.

4 августа главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что с октября по апрель в Украине возможно увеличение количества случаев заболевания COVID-19 на фоне сезонного распространения гриппа и ОРВИ.

11 августа министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что вторая волна коронавируса ожидалась в октябре-ноябре, однако резкий рост количества заболевших наблюдается уже сейчас.