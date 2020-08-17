 

Правительство Украины будет проверять больницы, чтобы подготовиться к возможной второй волне COVID-19

17.08.2020, 15:03, Новости дня

Правительство Украины будет проверять больницы, чтобы подготовиться к возможной второй волне COVID-19. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании 17 августа доложил президенту Владимиру Зеленскому, сообщает сайт главы государства.

Глава Кабмина отметил, что основными причинами распространения вируса на западе страны стали свадьбы и религиозные обряды. В связи с этим полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу, направленную на соблюдение гражданами карантинных мероприятий.

“Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 – это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно же, ожидаем понимания. Как государство, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус”, – подчеркнул Зеленский.

В Украине за минувшие сутки подтверждено 1464 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число больных достигло 92 820, умерло 2089 человек, выздоровело 48 164 пациента.

4 августа главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что с октября по апрель в Украине возможно увеличение количества случаев заболевания COVID-19 на фоне сезонного распространения гриппа и ОРВИ.

11 августа министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что вторая волна коронавируса ожидалась в октябре-ноябре, однако резкий рост количества заболевших наблюдается уже сейчас.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Еврокомиссия утвердила программу макрофинансовой помощи для Украины на €1,2 млрд

13.08 / Москва назвала безосновательными заявления о «русском следе» в протестах в Белоруссии

12.08 / Специалисты рассказали о новом методе, который поможет выявить диабет у молодых людей

30.07 / Связь вероятного роста числа заразившихся COVID-19 осенью с началом учебного года опровергли

13.08 / Глава МИД Литвы: Власти Беларуси поставили Тихановскую перед тяжелым выбором

01.07 / NYT решила писать слово «черный» с заглавной буквы

30.06 / “Законопроект “О медиа” может привести к установлению цензуры”. Елизаров, Швец, Гордон, Кошкина, Влащенко, Сохар, Шлинчак, Бацман, Лымарь обратились к Зеленскому и Раде

05.07 / Бренд Bentley обновил комплектации нового кабриолета Continental GT в России

13.07 / Эксперты выяснили, почему некоторые люди не различают лица

30.06 / С июля минимальная пенсия в Украине вырастет на 74 грн – Пенсионный фонд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска