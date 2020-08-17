В РФ создали самый дешевый электромобиль Zetta CM1

17.08.2020, 14:55, Новости дня

Сегодня стало известно, что на российском рынке в скором времени представят новый недорогой электрокар под названием Zetta CM1.

Разработкой уникального транспортного средства занимается местный бренд Zetta, который потратил три года на выпуск электрокара. Вместе с тем электрический автомобиль имеет исключительно отечественные запчасти, однако аккумулятор на 10 кВтч выпущен в Китае.

Известно, что транспортное средство приводится в движение четырьмя электрическими агрегатами, которые выдают 27 л.с. мощности каждый. Предельная скорость Zetta CM1 составляет 120 км в час, однако на полном заряде батареи можно преодолеть до 200 километров без подзарядки. Предполагается, что стоимость электрокара Zetta CM1 составит от 450 тысяч рублей.