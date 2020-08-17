 

Новую версию Volkswagen Tiguan представят в сентябре

17.08.2020, 14:55, Новости дня

Немецкая компания Volkswagen официально представит обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan в рамках запланированной выставке в Пекине 26 сентября.

Напомним, купеобразный паркетник пользуется высоким спросом на китайском Рынке. Вместе с тем отличить новую модификацию Tiguan можно по форме крыше, а также передней части кузова. Что касается технических характеристик, то здесь предусмотрели классические параметры без каких-либо излишеств.

В модификации Tiguan X применили 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной до 220 л.с. мощности в максимальной комплектации. Автомобиль приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Покупателям на выбор предложены модификации с передним или полным приводом.



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