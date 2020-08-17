США совместно с Германией намерены создать систему ПВО для замены немецкой Patriot

17.08.2020, 14:53, Разное

Специалисты из США намерены принять участие в создании новой системы ПВО на территории Германии. Ее мощности заменят эксплуатируемый на данный момент немцами комплекс Patriot.

В создании новой противовоздушной системы обороны в Германии принимает участие одна из крупнейших американских корпораций Lockheed Martin. Как пишет зарубежная пресса, она станет партнером MBDA Deutschland.

Новое оборудование ПВО будет выполнено по последним технологиям следующего поколения. При этом переговорный процесс о совместной работе едва не закончился фиаско. Однако, согласно все-таки достигнутым соглашениям с германской стороной, разрабатываемая в США TLVS придет на смену зенитного ракетного комплекса Patriot (MIM-104). Основной проблемой стали вопросы финансовых рисков, однако все они были в итоге решены, и специалисты обеих стран уже готовы к выполнению задач по реализации проекта.

TLVS намного превышает возможности немецкого аналога системы. Так, в отличие от Patriot, американская ПВО способна обнаруживать объекты и цели в 360-градусном секторе без каких-либо ограничений. «Патриоты», как пишет «Политэксперт», изначально были разработаны американскими военными инженерами и применяются в армиях разных стран мира с 1980-х годов.