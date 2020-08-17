Адвокат Ефремова заявил о плохом самочувствии артиста
17.08.2020, 14:53, Новости дня
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о ДТП со смертельным исходом, чувствует себя плохо, но готов дать показания в суде 18 августа, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
«Плохо!» – передает РИА «Новости» ответ Пашаева на вопрос о самочувствии клиента.
«Конечно, он готов к допросу. Ефремов ко всему готов», – цитирует ТАСС адвоката Ефремова.
В воскресенье Пашаев заявил, что врачи поставили Ефремову предварительный диагноз инсульт и 17 августа, артист не сможет участвовать в суде по своей жалобе. А 18 августа, вероятно, примет участие в заседании по существу своего дела.
Напомним, Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт.
Между тем СМИ опубликовали протокол допроса, на котором актер признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписались артист и Пашаев.
В суде были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно.
При этом Ефремов говорил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».
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