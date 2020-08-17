Зеленский обсудил ситуацию в Белоруссии с руководителями силовых структур

17.08.2020, 14:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Белоруссии на закрытом совещании с руководителями силовых структур и разведывательных органов, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь», – говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.

Зеленский заявил, что происходящее в Белоруссии может существенно повлиять на Украину. Отмечается, что на совещании была проанализирована как внутриполитическая ситуация в Белоруссии, так и «многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.