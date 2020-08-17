 

Антибиотики перестают работать: ВОЗ открыла обратный отсчёт

17.08.2020, 14:45, Разное


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ВОЗ бьёт тревогу: вскоре нам нечем будет лечиться. За неполные 100 лет с момента открытия пенициллина бактерии успели адаптироваться почти ко всем существующим антибиотикам. Последним значимым изобретением стали  фторхинолоны, и с тех пор человечество начало проигрывать микробам в гонке за здоровье. 

Открытие антибиотиков: источник

Способность микроорганизмов выживать и размножаться на фоне приёма антибиотиков называется антибиотикорезистентностью. Проще говоря, бактерии стали реагировать на лечение, как мы – на дождь. Неприятно, но если иметь при себе зонт – не страшно. Фармакологам известно по меньше мере пять способов, которыми микробы защищаются от антибиотиков. Часть из них – врожденные особенности. Другие – результат воздействия малых доз лекарств и обмена “полезными” свойствами между разными видами микроорганизмов.

В идеале антибиотик прерывает цепочку “размножения” микроорганизма на разных этапах. Например, нарушает синтез нуклеиновых кислот или образование клеточной стенки. Бактерии научились справляться с этим: кто-то активно выбрасывает из клетки действующее вещество лекарства. Другие маскируются или расщепляют антибиотик специальными ферментами.

Статистика неумолима: если не изменить ситуацию, к 2050 году от устойчивых штаммов бактерий будет ежегодно погибать до 10 миллионов человек. Это больше, чем случаев смерти от рака, ДТП или диабета. Уже сейчас лечение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью неэффективно почти в половине наблюдений наблюдений, причём РФ по этому диагнозу в тройке лидеров. Бороться с микробами иногда ещё получается увеличением доз и сочетанием разных препаратов. Но в 2015 году появились микробы, устойчивые к последнему антибиотику резерва – колистину, и мир встал на пороге постантибиотического апокалипсиса.

Прогноз британского Review on Antimicrobial Resistance обещает возврат в Средневековье

Учёные пытаются найти новые способы обмануть бактерии. Проблема в том, что разработка антибиотика стоит огромных денег, а потенциально сильное лекарство сделают препаратом резерва и будут использовать лишь в крайних случаях. Это значит, что фармкомпании не “отобьют” затраты на разработку. Кроме того, микробы могут снова оказаться быстрее человека и приспособиться к новому лекарству даже раньше, чем оно выйдет на рынок. 

Тем не менее, изредка появляется надежда. Например, в августе 2020 обнаружено слабое место у ацинетобактер, возбудителя респираторных заболеваний. Учёные провели эксперимент, в котором сероводород вернул смог вернуть бактериям уязвимость к гентамицину.

Проблема антибиотикорезистентности усугубляется в первую очередь:

  • Неконтролируемым приемом актибиотиков без врачебного предписания
  • Недостаточной дозировкой или временем лечения
  • Неправильным комбинированием препаратов

    • Вместе с тем есть вероятность, что проблему антибиотикорезистентности удастся отодвинуть на второй план. Так будет, когда мы научимся использовать антимикробные пептиды, бактериофаги и генную модификацию возбудителей. Пока эти идеи остаются только в стенах лабораторий, наше дело – беречься от инфекций, соблюдать гигиену и предписания врача. 



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