Если мужчина просит деньги: давать или не давать?
17.08.2020, 14:43, Разное
Если
мужчина просит у вас деньги – видимо, они у вас есть. А еще вы очень добрая женщина,
у которой их можно выпросить. Но давать деньги нельзя. Если мужчина оказался в
финансовой яме – он должен научиться выбираться из нее сам. Получив денежную
помощь, разбираться с проблемой самостоятельно уже не нужно, отметил специалист
по гендерной психологии.
У
мужчин нет “рейтинга достойных способов решения проблем”. Возможно,
он был у рыцарей или самураев, но у современных представителей сильной половины
человечества такой кодекс чести отсутствует, поэтому клянчить деньги у женщин
не является чем-то недостойным. Если этот способ сработал – он мужчину вполне
устроит, и не нужно стараться сделать что-то самостоятельно.
Взятые
деньги вряд ли вернутся: партнер начнет снова оправдываться сложными временами
или женской меркантильностью.
Не давайте мужчине деньги даже если он
очень-очень просит, если ему очень-очень надо. Если он прогорел, не рассчитал
риски, не предусмотрел наличие финансовой подушки – значит ему нужно научиться
решать проблемы. Если партнер говорит “нет денег”, ответ может быть
только один: “иди заработай”. Он должен сделать это сам, иначе он –
альфонс, вне зависимости от размера одалживаемой у женщины суммы, подытожил психолог.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет