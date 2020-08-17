 

Если мужчина просит деньги: давать или не давать?

17.08.2020, 14:43, Разное

Если
мужчина просит у вас деньги – видимо, они у вас есть. А еще вы очень добрая женщина,
у которой их можно выпросить. Но давать деньги нельзя. Если мужчина оказался в
финансовой яме – он должен научиться выбираться из нее сам. Получив денежную
помощь, разбираться с проблемой самостоятельно уже не нужно, отметил специалист
по гендерной психологии.

У
мужчин нет “рейтинга достойных способов решения проблем”. Возможно,
он был у рыцарей или самураев, но у современных представителей сильной половины
человечества такой кодекс чести отсутствует, поэтому клянчить деньги у женщин
не является чем-то недостойным. Если этот способ сработал – он мужчину вполне
устроит, и не нужно стараться сделать что-то самостоятельно.

Взятые
деньги вряд ли вернутся: партнер начнет снова оправдываться сложными временами
или женской меркантильностью.

Не давайте мужчине деньги даже если он
очень-очень просит, если ему очень-очень надо. Если он прогорел, не рассчитал
риски, не предусмотрел наличие финансовой подушки – значит ему нужно научиться
решать проблемы. Если партнер говорит “нет денег”, ответ может быть
только один: “иди заработай”. Он должен сделать это сам, иначе он –
альфонс, вне зависимости от размера одалживаемой у женщины суммы, подытожил психолог.



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