 

Число умерших от COVID-19 в Индии превысило 50 тысяч

17.08.2020, 14:42, Новости дня

Индия сообщила в понедельник, что число умерших от коронавируса в этой стране превысило 50 тысяч, после того как за один день скончались более 900 человек.

Страна занимает четвертое место в мире по количеству смертей от COVID-19, уступая лишь США, Бразилии и Мексике.

Новая Зеландия, которая отметила более 100 дней без известных случаев местной передачи вируса, перенесла выборы, запланированные на сентябрь, в рамках борьбы с пандемией.

Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что национальные выборы пройдут 17 октября, отметив, что новых переносов не будет.

Органы здравоохранения Новой Зеландии в понедельник сообщили о девяти новых случаях COVID-19, в результате чего количество подтвержденных активных случаев выросло до 78, в то время как в Окленде, главном центре эпидемии, карантин был продлен еще на одну неделю.

В Южной Корее, которая добивалась успехов в снижении числа новых случаев инфицирования, органы здравоохранения пытаются локализовать вспышку в окрестностях Сеула, затронувшую несколько церквей, которые стали основными источниками инфекции.

После того, как на протяжении нескольких месяцев число новых случаев редко достигало 50, в понедельник было сообщено о 197 случаях после почти 300 случаев в воскресенье.

Япония, третья экономика мира, сообщила об экономических последствиях пандемии, вынудившей правительства по всему миру ввести ограничения, серьезно затруднившие экономическую деятельность.

Правительство в Токио в понедельник опубликовало данные, согласно которым экономика страны во втором квартале сократилась на 27,8 процента в годовом исчислении. Это самый большой спад с 1980 года, когда начали фиксироваться сравнительные данные.

Тем временем, американский эксперт заявил, что иммунитет, выработанный у людей, переболевших COVID-19, может сохраняться до года.

Бывший руководитель Управления по контролю качества продуктов питания и лекарств доктор Скотт Готтлиб, выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS в воскресенье, говорил о новых результатах, полученных Центрами по контролю и профилактике заболеваний. По его словам, можно с уверенностью говорить о трехмесячном иммунитете.

«Но, вероятно, это тот случай, когда можно ожидать, что иммунитет продлится от 6 до 12 месяцев. Ситуация будет значительно варьироваться от случая к случаю. У некоторых людей будет меньше иммунитета, у других немного больше, – сказал Готтлиб. – Но хорошая новость в том, что они могут документально подтвердить, что у них будет стерильный иммунитет. Они не будут инфицироваться повторно по крайней мере три месяца, а возможно и дольше, после заражения».

При этом Готтлиб отметил, что COVID-19 неспроста называют новым коронавирусом, поскольку врачи многого о нем не знают.

Число умерших от коронавируса в США приближается к 170 тысячам – по этому показателю страна занимает место в мире. По прогнозам экспертов из Института показателей и оценок здоровья при Вашингтонском университете, это число достигнет 186 тысяч к 1 сентября, и превысит 390 тысяч к 1 декабря.



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