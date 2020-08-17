Лидеры ЕС в среду обсудят помощь Беларуси

17.08.2020, 14:42, Новости дня

Лидеры ЕС в среду проведут видеоконференцию, посвященную ситуации в Беларуси, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

ЕС начал процедуру введения санкций против белорусских официальных лиц, ответственных за нарушения на выборах и подавление протестов, которые начались после голосования. По официальным данным, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, получив 80 процентов голосов.

Лидеры 27 стран ЕС обсудят, какую поддержку они могут оказать Беларуси.

Первые идеи включают создание фонда для жертв репрессий в этой стране, финансирование проектов, направленных на поддержку плюрализма в СМИ, рекомендации по проведению политических реформ, активизацию студенческих обменов с ЕС, а также упрощение доступа белорусских работников на рынок труда блока.

Польша, Чехия, три государства Балтии и Дания также призвали ЕС выступить посредником между Лукашенко и оппозицией.