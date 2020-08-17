Еще одна Диана: актриса Элизабет Дебики сыграет знаменитую принцессу в сериале “Корона”

17.08.2020, 14:31, Разное

В последние месяцы в профильных киноизданиях то и дело появляются сообщения о новой актрисе, которой досталась роль принцессы Дианы. Напомним, честь сыграть эту легендарную персону в кино уже выпала Кристен Стюарт: в июне стало известно, что она перевоплотится в принцессу Диану в будущей картине Пабло Ларраина “Спенсер”. Ранее также сообщалось, что эту же роль сыграет в популярном сериале “Корона” актриса Эмма Коррин: в четвертом сезоне известного проекта о британской королевской семье она исполнит роль молодой Дианы. А за тот период жизни, в котором Диана уже повзрослела и вышла замуж за принца Чарльза, будет отвечать как раз Элизабет Дебики. Об этом стало известно несколько часов назад.

Дух принцессы Дианы, ее слова и ее поступки живут в сердцах стольких людей. Для меня настоящая привилегия и честь присоединиться к этому потрясающему сериалу, который заворожил меня с первого сезона,

– прокомментировала эту новость сама Элизабет. По-видимому, актриса появится в знаковой роли уже в пятом заключительном сезоне “Короны”, а в этом году зрители будут наблюдать игру ее коллеги Эммы Коррин. Элизабет Дебики играла в таких известных картинах как “Великий Гэтсби”, “Агенты А.Н.К.Л.”, “Макбет” и в сериале “Ночной администратор”.

Элизабет Дебики

Напомним, ранее также сообщалось, что еще одной актрисе в новых сезонах “Короны” нашли замену: речь об актрисе Лесли Мэнвилл, которая будет играть принцессу Маргарет (ранее эту роль исполняла Хелена Бонэм Картер). Свою актерскую удачу и участие в столь громком проекте Лесли также прокомментировала в положительном ключе:

Я невероятно счастлива, что мне доведется сыграть эту роль. Эта эстафета переходит ко мне от двух прекрасных актрис, и я очень хочу не подвести их. К тому же, тот факт, что я сыграю экранную родственницу своей любимой подруги Имельды Стонтон, не может меня не радовать.

Упомянутая Лесли Имельда Стонтон сыграет роль королевы Елизаветы II после Оливия Коулман (а также Клэр Фой, которая играла королеву в первых двух сезонах проекта). Младшую же сестру королевы до Лесли Мэнвилл в сериале изображали Ванесса Кирби и Хелена Бонэм Картер. Кто сыграет в пятом сезоне “Короны” принца Чарльза, пока не известно. Ранее эту роль исполнял британский актер Джош О’Коннор.

Эмма Коррин в образе принцессы Дианы Эмма и Джош на съемочной площадке “Короны”