 

Российские туроператоры зафиксировали снижение спроса на туры в Белоруссию

17.08.2020, 14:30, Новости дня

Российские туроператоры в связи с событиями в Белоруссии фиксируют снижение спроса на это направление и аннуляцию уже оплаченных туров, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

«Белоруссия всегда была островком спокойствия на выездном туристическом рынке России, туристы всегда ценили это направление не только за его рекреационные возможности и отсутствие языкового барьера, но и за высокий уровень безопасности в стране. Сегодня же, в связи с событиями в Белоруссии, многие российские туристы отложили свои планы посетить эту страну, туроператоры фиксируют снижение спроса на направление и аннуляции уже оплаченных туров», – передает ТАСС слова Ломидзе.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.



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