Губернатор Краснодарского края посетил новую школу

17.08.2020, 14:30, Новости дня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил новую школу по улице Красных Партизан в Краснодаре. Учреждение на 1 тыс. 100 мест, построенное в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», примет учеников 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Масштабное строительство школ в крае началось по инициативе губернатора несколько лет назад. Несмотря на внушительный госдолг региона, темпы строительства соцобъектов с каждым годом росли – это направление стало приоритетом в социальной политике. С 2016 года уже возведено 36 учебных заведений, до конца года введут еще 14. Таким образом, за пять лет будет построено 50 новых современных учебных заведений.

Одну из новых школ сегодня вместе со своими заместителями Андреем Алексеенко и Анной Миньковой осмотрел губернатор. Это первое учебное заведение в строящемся микрорайоне в западной части Краснодара.

Здание состоит из двух блоков – для начальных классов на 400 мест, для средних и старших – на 700 мест. Предусмотрен современный пищеблок и два обеденных зала.

«По решению президента с этого года питание для учеников начальных классов будет бесплатным. На Кубани это около 300 тыс. ребят. Принципиально, чтобы питание было качественным, вкусным. Поэтому важно, что в новых школах создаются такие современные пищеблоки», – отметил Кондратьев.

В учебном заведении 60 кабинетов, оснащенных компьютерами, мультимедийными проекторами и панелями, регулируемой мебелью. Для изучения иностранного языка предусмотрены мобильные лингафонные кабинеты. На третьем этаже расположены библиотеки для начальной и средней школы с читальным залом и медиатекой. Также в здании два медицинских блока, включающие кабинет врача, процедурный, прививочный, стоматологический кабинеты. Есть четыре спортивных зала разной вместимости, актовые залы, а также зал для занятий хореографией. В школе созданы условия для детей с ограниченными возможностями.

Территория ограждена по всему периметру. Здание находится под видеонаблюдением – всего установлено более 100 камер.

На строительство школы было направлено более 744 млн рублей. Кроме того, на закупку оборудования дополнительно выделено 135 млн рублей.

«Условия, которые создаются в новых школах, современные кабинеты физики, химии, спортивные и актовые залы помогут кубанским мальчишкам и девчонкам стать успешными завтра. И таких учебных заведений на Кубани будет все больше – сейчас в крае строится 30 школ. Качественное социально-экономическое развитие края начинается именно со школ. Здесь учатся те, кто завтра будет делать жизнь», – сказал губернатор.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что поддержит Кондратьева, если он решит избираться на следующий срок.