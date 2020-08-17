Почти всех задержанных во время протестов в Белоруссии отпустили

17.08.2020, 14:16, Новости дня

Освобождены почти все задержанные по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых акциях в Белоруссии, сообщила пресс-служба генпрокуратуры республики.

«Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Генпрокуратура также опубликовала список тех, кто отбывает административный арест, этот список будет обновляться и дополняться.

В ведомство поступают заявления с требованием возбудить дела о превышении полномочий силовиками. Следственный комитет проведет проверки по всем поступившим заявлениям.

«В генеральную прокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. (…) Данные заявления направляются в Следственный комитет Республики Беларусь для принятия решений по существу. По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка», – говорится в сообщении.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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