Российский самолет Ан-30Б выполнит наблюдательный полет над Финляндией

17.08.2020, 14:09, Разное

ВВС Российской Федерации намерены провести дебютный наблюдательный полет над территорией Финляндии. Рейс будет осуществлен в рамках заключенного ранее межгосударственного Договора по открытому небу.

Заявление о планах использования Ан-30Б в небе над соседней страной было сделано сегодня. Самолет военно-воздушных сил Российской Федерации стартует с аэродрома Хельсинки-Вантаа. Полет запланирован на 17-21 августа, точную дату пока не называют.

Наиболее вероятное расстояние, которое преодолеет российское воздушное судно, составляет 1,4 тысячи километра. Маршрут, который будет пройден Ан-30Б, был заранее согласован с представителями Военных сил Финляндии. Кроме российских служащих на борту воздушного судна планируется присутствие и финских специалистов. Их целью будет контроль порядка использования оборудования для ведения наблюдений, а также предотвращение нарушений положений договора. Ан-30Б является модификацией созданной на основе Ан-24.

В российских ВВС судно осуществляет воздушное наблюдение и аэрофотосъемки. Как пишет «Политэксперт», договор по открытому небу был заключен в 1992 году для осуществления между странами, принявших обязательства данного соглашения, свободное пересечение воздушного пространства невооруженными разведывательными летательными аппаратами. Кроме европейских стран возможностями Договора пользуются также США и Канада, Грузия, Турция и Казахстан.