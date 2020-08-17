Минтруд не поддержал предложение сделать 31 декабря выходным

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17.08.2020, 14:08, Новости дня

В 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Нилов опубликовал ответ Министерства труда и соцзащиты, по вопросу переноса рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих календарных выходных дней в Telegram-канале.

«Перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования 110-й статьи кодекса. Одновременно сообщаем, что при переносе выходных дней в 2021 году данное предложение планируется учесть», – сообщили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов: от окончания работы накануне выходного и до начала следующего рабочего дня. Все работодатели должны соблюдать это положение при установлении режима работы и графиков смен.

«Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили «рабочим», – написал депутат.

В ноябре 2019 года в Госдуму был внесен законопроект, который предлагал сделать 31 декабря выходным днем.



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