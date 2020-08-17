 

Киноактера Сынгаевского приговорили за хищения со счетов умерших

17.08.2020, 14:08, Новости дня

Бутырский суд Москвы приговорил к пяти годам и штрафу в 1 млн рублей актера Владимира Сынгаевского, создавшего банду для хищения денег со счетов умерших людей.

«По материалам Бутырской межрайонной прокуратуры суд приговорил Сынгаевского к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы прокуратуры Москвы.

Он осужден за четыре эпизода мошенничества и покушения на мошенничество. В июле 2018 года участники организованной группы, в которую входил 63-летний Владимир Сынгаевский, сделали поддельное замечание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины, согласно которому одному из соучастников переходило право собственности на квартиру на улице Милашенкова. Завещание было предоставлено нотариусу, и соучастник приобрел право на наследство. Аналогичным способом фигуранты похитили две квартиры на улицах Аргуновская и Полярная.

Кроме того, в мае 2019 года Сынгаевский совместно с соучастниками по поддельному паспорту на имя умершего в феврале 2019 года мужчины оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения его денежными вкладами. По доверенности они сняли со счета более 2 млн рублей.

В июне прошлого года фигуранты, используя поддельный паспорт на имя умершего в марте 2017 года москвича, пытались похитить свыше 1 млн рублей. Но банковский счет умершего был закрыт, а деньги уже сняты. В общей сложности сумма похищенного превысила 19 млн рублей. В отношении остальных участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

Владимир Сынгаевский снимался в эпизодических ролях в советских фильмах, среди которых «Д»Артаньян и три мушкетера», «Покровские ворота». Он также сыграл главную роль в фильме «Железные игры», который вышел на экраны в 1979 году.



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