Договор авторского отъема

17.08.2020, 14:06, Разное

Как в РФ зарабатывают на бизнесменах, судах и налоговой.

В РФ действует огромная сеть фиктивных компаний, которая годами похищает сотни млн рублей со счетов предпринимателей. Часть бизнесменов лишается денег после интереса к ним силовиков или ареста. «Новая» рассказывает, как устроен этот бизнес и при чем тут однокурсник Дмитрия Медведева и ТикТок-блогер из Петербурга.

Арестуй, если сможешь

В марте 2017 года в Замоскворецком суде Москвы один из обвиняемых по громкому уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера предприниматель Михаил Хрузин, арестованный еще в сентябре 2015 года, неожиданно попросил суд арестовать счета его петербургской компании «Инари». Бизнесмен объяснил, что в компании, которую он переоформил на своего 75-летнего отца, поменялся учредитель — им стал незнакомый ему человек, а затем стали пропадать деньги.

Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, обвиняемый в коррупции и участии в организованном преступном сообществе, в Замоскворецком суде Москвы. Фото: РИА Новости

Хрузин также обратил внимание на то, что средства «Инари» (больше 60 млн рублей) не заинтересовали следователей — хотя до этого суд арестовал недвижимость, счета и другое имущество не только самих фигурантов, но даже их родственников. Просьбу предпринимателя суд не стал рассматривать, решив, что к делу она не относится.

Деньги «Инари» были займом, полученным от предпринимателя Александра Зарубина через кипрский офшор «Скиден». Зарубин, который покинул Россию в 2015 году перед арестом фигурантов дела Гайзера, известен как человек с обширными связями — он бывший бизнес-партнер миллиардера Виктора Вексельберга и экс-советник первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Случай с «Инари» — не уникальный. «Новой газете» удалось найти десятки аналогичных эпизодов, а среди пострадавших оказались не менее известные бизнесмены и крупные компании, международный институт и даже благотворительный фонд депутата-единоросса.

По нашим подсчетам, злоумышленникам таким образом удалось похитить почти четверть миллиарда рублей.

Деньги со счета «Инари» вывели по классической рейдерской схеме. Новый учредитель, некто Ринат Шагивалиев, заключил договор с компанией «Аири» на покупку базы данных для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) за 45 млн. Деньги нужно было выплатить продавцу в течение трех дней. Когда этого не произошло, компания взыскала их через арбитражный суд — так часть средств ушла со счета арестованного предпринимателя. Как показало наше расследование, под этим же предлогом (невыполнение условий договора) организованные и связанные между собой компании выводили деньги со счетов разных фирм как минимум с 2016 года. Для удобства будем называть их «сетью ЭВМ», хотя схема с покупкой ЭВМ была не единственной.

Остатки средств той же «Инари», 24 миллиона рублей, вывели уже как задолженность и неустойку по договору с компанией «Галатея» о покупке межкомнатных дверей. Никаких дверей, как и программ для ЭВМ, утверждал арестованный Хрузин, для работы «Инари» не требовалось: компания была создана для инвестирования в строительство в Сыктывкаре и формально снимала рабочее место со столом и стулом в здании на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Компании-истцы — «Аири» и «Галатея» — выглядят как классические фирмы-однодневки.

Они зарегистрированы на номинальных владельцев за несколько месяцев до обращения в суд и по странным адресам: первая — в панельной многоэтажке на окраине Краснодара, вторая — в промзоне на территории автосервиса в Москве. Новый владелец «Инари» Ринат Шагивалиев оказался уроженцем Новокузнецка. Как следует из открытых данных, до заключения многомиллионной сделки по покупке программы ЭВМ Шагивалиев снимал комнату в Санкт-Петербурге и торговал кедровыми орехами, медом и банными вениками через сайт «Авито» и группу в «ВКонтакте».

Межкомнатные двери, которые якобы продавала «Инари» фирма «Галатея», производит только белорусский «Поставский мебельный центр», а на сумму, указанную в договоре поставки, «Инари» могла купить больше 700 самых дорогих дверей этого производителя.

После того, как арбитражный суд удовлетворил иски к «Инари», «Аири» получила 43 млн рублей и переуступила право требования еще двух млн некой Татьяне Ситарчук. Воспользовавшись этим долгом, она инициировала банкротство «Инари». Предприниматель Хрузин из СИЗО обращался в полицию с заявлением о преступлении, однако уголовное дело тогда так и не возбудили.

Не помогло спасти средства и обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову — на него просто не ответили.

Татьяну Ситарчук интересовали и меньшие суммы. Она возглавляла еще одну компанию из «сети ЭВМ» — «Мейн Гир», которая в 2018 году отсудила 3 млн рублей у «Евразии Холод», дочерней компании некогда крупнейшего в РФ и СНГ девелопера индустриальной недвижимости «Евразия Логистик». Как и в случае с «Инари», собственники, по всей видимости, утратили контроль над компанией после проблем с силовиками: топ-менеджмент «Евразии логистик» (компании принадлежало 99% «Евразии Холод») арестовали и затем осудили за хищения. В апелляции бывшие владельцы «Евразии Холод» указывали, что они не подписывали и не получали ни договор, ни акт приемки выполненных работ на разработку программы с «Мейн Гир», а целью заявленных требований назвали «завладение имуществом ответчика без законных на то оснований». В итоге суд взыскал с компании эти деньги, а обжаловать это решение не удалось.

От благотворительного фонда до ядерного института

В 2016 году в неприятности попал крупнейший в мире авиаперевозчик сверхтяжелых и негабаритных грузов — компания «Волга-Днепр». С ее счетов более 243 млн рублей ушли в качестве «оплаты за топливо и услуги» компании «Блокстрой», созданной за несколько недель до этого в Петербурге. До того, как пропажу обнаружили и компания обратилась в полицию, деньги частями ушли на счета 11 компаний из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Все они были созданы в августе и сентябре того же года.

«Блокстрой», сообщали СМИ, вернул 180 млн рублей обратно на счет авиакомпании, но 63 млн ушли на счета фирм-однодневок.

Самолет компании «Волга-Днепр» в международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая. Фото: РИА Новости

Пока «Волга-Днепр» судилась с фиктивными компаниями и возвращала свои деньги, одна из них — «Дельта», согласно данным арбитража, просрочила оплату за разработку программы ЭВМ на 2,3 млн рублей петербургской компании «Микс». «Микс» при этом подавала аналогичные иски еще к трем компаниям. В марте 2020 года полиция приостановила следствие по этому делу из-за «неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». В «Волга-Днепр» отказались от комментария, сообщив, что большую часть денег (сумму не назвали) все же удалось вернуть.

Из-за «создания программы ЭВМ» лишился 10 млн рублей в 2018 году Фонд развития и поддержки физической культуры и спорта подмосковного города Клин, которым руководил депутат горсовета, единоросс Леонид Ихнев. Фонд собирался оплатить покупку оборудования для местной спортивной школы, но средств на счету не оказалось.

Выяснилось, что они были взысканы решением петербургского арбитража по иску компании «Инфовир» — по схеме, аналогичной описанной выше. Сын Леонида Ихнева, чиновник Сергей Ихнев, который занимался делами фонда, в разговоре с «Новой газетой» предположил, что информация могла попасть к злоумышленникам из банка: «Скорее всего, пришли в банк, дали денег, а им дали информацию, что у предприятия есть деньги на расчетном счете».

Жертвой мошенников стал и «Объединенный институт ядерных исследований» из подмосковной Дубны — межправительственная организация, в которую вместе с Россией входят еще 17 стран. От имени института в банк поступило платежное поручение на 2,4 млн рублей для оплаты газа компании «Газпром межрегионгаз Москва», но реквизиты и номер счета, на которые перечислили деньги, принадлежали другому юрлицу — созданной за месяц до этого компании «Аспект». В этот же день на ее счет пришли еще 3 млн рублей из Челябинской области.

Дмитрий Медведев во время посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне, 2008 год. Фото: РИА Новости

Крупнейший автомобильный холдинг Магнитогорска «Сильвер авто групп» якобы купил у «Аспекта» четыре автомобиля. В компании уверены, что реальное платежное поручение «перехватили» по пути в банк: «Номер [исходящий] остался тот же, «АвтоВАЗ» остался тот же, а ИНН и номер счета уже они поменяли сами».

«Сильвер авто групп» и «Объединенный институт ядерных исследований» обратились в суд, чтобы взыскать с «Аспекта» перечисленные деньги, а полиция Магнитогорска по заявлению дилера возбудила уголовное дело. Институт в судебных документах указывал, что деньги перечислили из-за «технической ошибки».

В обоих случаях арбитраж встал на сторону истцов и обязал «Аспект» вернуть деньги, но пока шло разбирательство, в суд поступил иск о признании компании банкротом от все той же истицы по предыдущим делам — Татьяны Ситарчук. В этом случае использовалась другая опция по выводу денег: Ситарчук представилась региональным директором «Аспекта» и направила в суд решение комиссии по трудовым спорам, по которому компания якобы не выплатила ей зарплату — 3 млн рублей, которую она потребовала взыскать. Получив отказ, Ситарчук обратилась в Приморский районный суд Петербурга, который постановил взыскать с компании долг по зарплате уже не 3, а 5,2 млн рублей — она «отработала» четыре месяца с зарплатой в 1,4 млн за каждый.

«Объединенный институт ядерных исследований» все-таки добился признания недействительным трудового договора между «Аспектом» и Ситарчук как «искусственной задолженности для вывода имущества должника». В «Сильвер авто групп» сообщили, что вернуть в итоге удалось лишь около половины похищенных денег, а в «Институте ядерных исследований» обсуждать с «Новой» судебные разбирательства и пропажу денег не захотели.

Схему с фейковыми работниками с невыплаченной зарплатой люди и компании, связанные с «сетью ЭВМ», использовали не раз. В 2014 году часть Красногвардейского района Петербурга осталась без горячей воды. Обслуживающая район котельная принадлежала «дочке» госкорпорации «Росатом» — «Центральному конструкторскому бюро машиностроения».

Ее техническим обслуживанием и эксплуатацией занималась компания «СК «Северная Венеция». Выяснилось, что у фирмы накопился крупный долг поставщикам воды, газа и электроэнергии — больше 11 млн рублей. На ЧП тогда отреагировали не только местные власти, но и полиция, которая возбудила уголовное дело на руководителя «Северной Венеции».

Поставщики ресурсов и владелец котельной пошли по стандартному пути — обратились в суд и получили решения о взыскании долгов, но получить эти деньги оказалось непросто. В это же время семь якобы бывших работников компании получили определения мирового суда о взыскании с «Северной Венеции» долгов по зарплате ровно на сумму долга перед поставщиками. Одна из них, Екатерина Финогенова, подала иск о признании компании банкротом. Долги по зарплате в случае банкротства по закону выплачиваются в первоочередном порядке, но в суде выяснилось, что «бывшие работники» таким образом пытались похитить деньги со счета компании, а настоящая Екатерина Финогенова никогда не работала в «Северной Венеции» и не обращалась в суд.

Корпоративные споры

Следы фирм из этой же сети можно найти и в крупных корпоративных спорах последних лет. Компания «Царь Рыба» из «сети ЭВМ» судилась из-за просрочки оплаты по договору на создание программы с фирмой «Донжон». Эту компанию ювелирный холдинг «Алтын» обвинял в перепродаже помещений на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, после того как владелицу «Алтына» Антонину Бабосюк отправили в СИЗО.

Вице-президент ювелирного холдинга «Алтын» Антонина Бабосюк, обвиняемая в контрабанде золота в крупном размере, и ее адвокат Генрих Падва во время предварительных слушаний в Мосгорсуде. Фото: Максим Новиков / ИТАР-ТАСС

Еще одна компания, связанная с сетью, участвует в арбитражных разбирательствах другого ювелирного холдинга — «Регион Ювелир».

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