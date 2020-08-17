 

По делу “ПриватБанка” у НАБУ есть действующий меморандум о сотрудничестве с ФБР

17.08.2020, 13:55, Новости дня

По делу “ПриватБанка” у Национального антикоррупционного бюро и ФБР США существует меморандум, заявил сегодня в ходе брифинга глава Артем Сытник. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“У нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с ФБР. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некой общественной организации. Но это решение не вступило в силу”, – подчеркнул Сытник. Так он ответил на вопрос, поступали ли какие-либо запросы США по делу относительно бывшего владельца банка, украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Глава НАБУ сказал, что ведомство давно сотрудничает по этому поводу с США, однако эту информацию он не имеет права раскрывать.

По словам Сытника, дело о выводе денег из “ПриватБанка” продолжается расследоваться.

6 августа министерство юстиции США подало два гражданских иска к украинским бизнесменам Коломойскому и Геннадию Боголюбову, в которых требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

В исках говорится, что бывшие владельцы “ПриватБанка” в период с 2008 по 2016 годы получали кредиты и кредитные линии обманным путем и отмыли часть доходов с помощью подставных банковских счетов компаний, в первую очередь в кипрском отделении “ПриватБанка”, прежде чем перевести средства в США. 

Эти деньги потратили на покупку недвижимости в США, в том числе на ту, которую американский минюст хочет конфисковать. Как сказано в заявлении ведомства, речь идет об офисной башне в Луисвилле (штат Кентукки), известной как PNC Plaza, и офисном парке в Далласе (Техас), известном как бывшая штаб-квартира компании CompuCom. 

Коломойский отрицает обвинения министерства юстиции США в отмывании денег “ПриватБанка”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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