 

Школьных учителей в РФ обязали носить маски в новом учебном году

17.08.2020, 13:53, Новости дня

Учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, заявили на горячей линии Минпросвещения.

«Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить», – передает ТАСС сообщение собеседника агентства.

Ранее мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в Москве 1 сентября не планируется проводить массовые мероприятия в школах.



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