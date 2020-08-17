 

Новый седан Geely Preface на платформе Volvo полностью рассекречен

17.08.2020, 13:51, Новости дня

Китайский бренд Geely официально рассекретил дизайн нового седана под названием Preface.

Напомним, еще несколько дней назад автомобиль демонстрировали в камуфляжной пленке, однако теперь можно более детально рассмотреть транспортное средство. По снимкам можно увидеть, что седан выполнен на базе Volvo. Предполагается, что официальная премьера транспортного средства состоится до конца 2020 года.

Внешний вид Geely Preface обсуждали еще в минувшем году, тогда как эксперты прогнозировали, что модель получит архитектуру CMA. Кроме того, здесь применили максимально качественные детали, которые позволили добиться улучшенного комфорта и надежности в автомобиле. Предполагается, что дебют состоится в течение нескольких месяцев.



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