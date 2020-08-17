Компания Skoda опубликовала изображения новой модели Enyaq

17.08.2020, 13:51, Новости дня

В Сети опубликовали рендерные изображения нового кроссовера Skoda Enyaq.

В свою очередь, эксперты прогнозируют, что модель впервые покажется в виде полноценного электрокара. Кроме того, здесь применят многие параметры, которые уже демонстрировали на презентации концептуальной модели Vision iV в прошлом году. В свою очередь, разработчики все же меняют форму кузова для новых автомобилей, которые становятся более актуальными на рынке.

Кроме того, изначально предполагалось, что новинка будет представлять собой традиционное купе, однако в последний момент переформатировали транспортное средство в кроссовер. Предполагается, что на полном заряде батареи станет возможным преодолеть до 460 километров без подзарядки.