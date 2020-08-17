 

Руководитель банка похитил 1 млрд рублей в Москве

17.08.2020, 13:48, Новости дня

Один из руководителей московского банка, разработав схему хищений из кредитного учреждения, вывел с помощью коллег около 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств коммерческого банка под видом выдачи невозвратных кредитов в размере более миллиарда рублей, проведено 27 обысков. Задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка», – передает ТАСС слова Волк.

По версии следствия, он вместе с другими работниками банка и руководителями подконтрольных организаций в 2014-2016 годах организовал хищение денег путем выдачи невозвратных кредитов.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он заключен под стражу.



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