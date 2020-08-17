«Петровакс» и Cansino Biologics начнут клиническое исследование III фазы вакцины от COVID-19 в РФ

17.08.2020, 13:42, Разное



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«Петровакс» запускает международное клиническое исследование III фазы вакцины-кандидата Ad5-nCov от COVID-19 в России, разработанной CanSino Biologics Inc. (СanSinoBIO, HK6185) и Пекинским институтом биотехнологий, Академией военно-медицинских наук.

CanSinoBIO первой в мире начала испытания вакцины на людях ещё в марте 2020 года. В настоящее время вакцина уже успешно прошла две фазы клинических испытаний. В августе к участию в международном исследовании по эффективности планируется привлечь добровольцев в лечебных учреждениях.

Михаил Цыферов, Президент «Петровакс Фарм»: «Борьба с COVID-19 – абсолютный приоритет “Петровакс” в 2020 году. Мы стремимся применить многолетний опыт, накопленный нашей компанией в разработке и производстве вакцин, на благо всего общества. Наша компания рада сотрудничеству с CanSinoBIO, одним из мировых лидеров в разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Запуск клинического исследования третьей фазы потребовал многомесячной напряженной работы наших команд – это отличный пример международного партнерства, которое набирает обороты и включает всё новые страны».

Сюефен Ю, председатель и генеральный директор CanSinoBIO, заявил: «Мы рады сотрудничать с командой «Петровакс», которая стремится совместно продвигать разработку Ad5-nCoV. Сейчас во время глобальной пандемии как никогда прежде мы убеждены в том, что многонациональное сотрудничество по исследованию эффективности вакцин может стать идеальным подходом для своевременного предоставления населению безопасной, эффективной и доступной защиты».

В первой фазе исследования CanSinoBIO в Китае приняли участие 108 добровольцев. Вторая фаза испытаний была проведена в городе Ухань провинции Хубэй с участием 508 человек.

Результаты второй фазы исследования по иммуногенности и безопасности были опубликованы 20 июля в медицинском рецензируемом журнале The Lancet. В результате однократное введение вакцины было безопасно и вызвало иммунный ответ у большинства испытуемых. В первые 14 дней у пациентов уже наблюдался иммунный ответ, а в течение 28 дней был достигнут значительный гуморальный и клеточный иммунный ответ у большинства участников исследования. Примечательно, что для клинических исследований выбрана однократная вакцинация. На данный момент Ad5-nCov – это единственная исследуемая в мире вакцина, которая имеет потенциал быть эффективной.

Клиническое исследование Ad5-nCov проводится в соответствии с Хельсинкской декларацией и надлежащей клинической практикой. Независимый совет по мониторингу безопасности данных был создан до начала испытания, чтобы обеспечить контроль данных безопасности во время исследования. В конце июня 2020 года Центральный военный совет КНР одобрил применение вакцины Ad5-nCov у военных.

После регистрации вакцины в РФ компания «Петровакс» будет готова производить препарат на своих мощностях в Московской области. Планируются поставки на российский рынок, а также в страны СНГ.

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О компании «Петровакс»

«Петровакс» – российская биофармацевтическая компания полного цикла. Компания имеет успешный более чем 20-летний опыт работы на фармацевтическом рынке, входит в ТОП-5 иммунобиологических производителей в России. Продуктовый портфель «Петровакс» включает собственные оригинальные лекарственные средства и вакцины, выпускаемые в рамках сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными компаниями, а также генерические препараты. Производство компании действует в полном соответствии с российскими и международными стандартами GMP и ISO:9001. Современный фармацевтический производственный комплекс, расположенный в Московской области, является одним из наиболее высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России. Мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать 160 млн доз препаратов – от синтеза субстанций до готовых лекарственных средств. Штат «Петровакс» насчитывает более 600 высококвалифицированных специалистов. Предприятие входит в Группу Интеррос. Компания осуществляет экспорт препаратов в 12 стран, среди которых страны ЕАЭС, Ближнего Востока (Иран) и ЕС (Словакия).

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О компании CanSino Biologics Inc.

CanSinoBIO (6185.HK), основанная в 2009 году, занимается исследованиями, производством и коммерциализацией инновационных вакцин для Китая и глобальной безопасности общественного здравоохранения. Компания обладает четырьмя интегрированными технологиями платформы, включая векторы на основе аденовируса, конъюгацию, конструирование белка и рекомбинацию и рецептуру. На сегодняшний день она создала надежный комплекс из 16 вакцин, охватывающих 13 заболеваний, включая глобально инновационную вакцину против вируса Эбола, утвержденную в 2017 году, а также исследовательскую рекомбинантную новую коронавирусную вакцину (вектор аденовируса типа 5).

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