Лукашенко пригрозил «ответить», если протестующие будут «ломить»

17.08.2020, 13:30, Новости дня

Если протестующие граждане Белоруссии выйдут на улицы, то власть это перетерпит, но если они пойдут «ломить» – ответит, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Он призвал участников протестных акций не провоцировать силовиков. «На провокации будем отвечать соответствующим образом», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».

При этом президент заверил граждан, что не обидит их детей, но страну при этом никому не отдаст. В том числе Лукашенко заявил, что в нем есть жесткость. По его словам, если бы не было жестокости, не было бы Белоруссии. «Я же не святой», – сказал он.

В ходе обращения к работникам Минского завода колесного транспорта (МЗКТ) президент заявил, что они его протестами не поставят на колени, передает ТАСС.

При этом Лукашенко добавил, что уже ведется работа над третьем вариантом конституции.

«Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь – и работаем над конституцией», – сказал он.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать.

Напротив центральной проходной собралось около сотни человек с бело-красными флагами. Сотни рабочих электротехнического и тракторного заводов в Минске выдвинулись к МЗКТ. Также рабочие Минского тракторного завода собираются в понедельник на проходной на фоне сообщений о забастовке.

В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».