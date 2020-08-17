Погиб титулованный конь королевы Елизаветы II

17.08.2020, 13:24, Разное

Вчера вечером в Балморале наверняка витали грустные настроения, ведь один из коней королевы Елизаветы II трагически погиб во время скачек. Это случилось с четырехлетним гнедым жеребцом по кличке Space Walk, которым управлял жокей Том Маркванд.

Том Маркванд и Space Walk

На ипподроме в Ньюбери во время заезда конь внезапно сбавил ритм, а затем остановился. Жокей и подбежавшие ветеринары не смогли помочь Space Walk – он скоропостижно скончался. Это большая потеря для Ее Величества, ведь жеребец считался фаворитом гонки и ранее приносил немало побед. Например, в июне этого года он стал лидером скачек в парке Хейдок.

В 2016 году Елизавета II уже сталкивалась с потерей лошади: после падения скончалась ее трехлетняя любимица по кличке Guy Fawkes, она получила смертельную травму на скачках в Аскоте. После этого активисты организации по защите животных Animal Aid назвали Аскот “неподходящей площадкой для скачек” и выступили с критикой в адрес организаторов.

Королева Елизавета II