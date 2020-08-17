 

Анна Старшенбаум появится в новом сезоне сериала “СеняФедя”

17.08.2020, 13:23, Разное

Анне доверили роль Даши. Персонаж артистки – дочь владелицы квартиры, которую арендует Федя. Первое время блондинка вызывает у
холостяка раздражение, однако со временем в нем просыпаются противоположные
чувства.

По словам Анны Старшенбаум, она впервые получила роль в
ситкоме. Артистке было непросто на съемочной площадке. “В любом
случае я получила прекрасный опыт, который дополнит мою копилочку”, – поведала
знаменитость.

Артистка добавила, что во время работы ее экранный партнер
Михаил Тарабукин открылся для всех с новой стороны. Ранее артисту не приходилось играть любовь.

“Мне в целом непросто работать с актрисами, тем более в
любовных сценах. Просто всю жизнь играю характерных мальчиков, без
романтических линий”, – признался Тарабукин.

Первое время Старшенбаум и ее партнеру было сложно вместе
существовать в кадре. Артисты оказались слишком темпераментными. Тем не менее Михаил и Анна справились с романтическими сценами. Правда, этому предшествовала
небольшая подготовка – артисты поболтали вне камер, это позволило разрядить
обстановку.

Говоря о своем персонаже, Михаил отметил, что в целом
доволен его выбором дамы сердца. Феде, по его словам, нужна яркая, необычная,
чумовая женщина, и Даша именно такая.

Напомним, что работа над четвертым сезоном сериала “СеняФедя” стартовала еще в начале года. Из-за пандемии съемки пришлось заморозить. На
площадку творческий коллектив ситкома вернулся летом. Артистам пришлось
в жару носить шубы и пуховики, ведь по сценарию действие происходит зимой.



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