 

Названы регионы России с самым дешевым бензином

17.08.2020, 13:23, Разное

Исследователи выяснили, в каких регионах России продается самый дешевый бензин АИ-92. Рейтинг был составлен на основе объема топлива, который местные жители могут себе позволить на среднюю зарплату по региону.

Выяснилось, что наиболее доступный бензин продается в Ямало-Ненецком автономном округе. Там граждане могут позволить себе 2160 литров топлива в месяц при стоимости 41,7 рубля за литр. На втором месте оказалась Москва: в столице можно заправиться на 1939 литров, заплатив по 43,1 рубля за каждый. Замыкает тройку лидеров Чукотка. С местными зарплатами жители могут рассчитывать на 1727 литров бензина по 56 рублей за литр, сообщает RT.



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