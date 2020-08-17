Движение АУЕ признано экстремистским

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17.08.2020, 13:16, Новости дня

Верховный суд РФ признал молодежное криминальное движение, или субкультуру, АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») экстремистской организацией.

«Суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании АУЕ экстремистской организацией», – сообщили в пресс-службе суда РИА «Новости».

Заседание прошло в закрытом режиме, подробности не разглашаются.

В Генпрокуратуре пояснили, что в судебном заседании установлено, что АУЕ является «хорошо структурированной и управляемой организацией» – молодежным движением экстремистской направленности.

В ведомстве отметили, что участники АУЕ причастны в том числе к организации массовых беспорядков.

«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию», – добавили в Генпрокуратуре.

Запрет АУЕ позволит эффективнее защищать интересы молодых людей и «способствовать оздоровлению общества», отмечают в ведомстве.

Участники АУЕ нередко были заподозрены в совершении правонарушений. Так, в Санкт-Петербурге были задержаны двое подростков, предположительно из банды АУЕ, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание.

Сургутские школьницы, которые издевались над сверстницей и вымогали у нее деньги, оказались сторонницами движения АУЕ.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, откуда берутся АУЕвшие дети.



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