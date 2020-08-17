 

Украина вышла из соглашения с Россией о взаимном учреждении торгпредств

17.08.2020, 13:16, Новости дня

Правительство Украины приняло решение о выходе из соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств, сообщила пресс-служба МИД Украины.

«Сегодня на внеочередном заседании кабмина принято решение о прекращении соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года», – передает ТАСС слова первого замглавы МИД Эмине Джапаровой.

По ее словам, с учетом современного состояния российско-украинских отношений «это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины». «Такое решение стало логическим и последовательным шагом украинского правительства», – подчеркнула Джапарова.

Напомним, 12 августа Украина прекратила действие соглашений о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств Содружества, о сотрудничестве в области культуры, а также о создании Совета по культурному сотрудничеству членов СНГ.

Ранее Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ, а также прекратило действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

В июне замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией.

До этого украинский МИД также заявлял, что продолжит отменять и пересматривать договоры с Россией и СНГ.



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