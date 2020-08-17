Россия выразила протест Нидерландам из-за аппаратуры слежения в машине военного атташе

17.08.2020, 13:16, Новости дня

Временная поверенная в делах Нидерландов в РФ Доминик Баккер-Кюлинг вызвана в МИД, ей выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«17 августа в МИД РФ была вызвана Временная поверенная в делах Нидерландов в РФ Д.Баккер-Кюлинг. Нидерландской стороне был выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе РФ в Нидерландах», – передает РИА «Новости» сообщение МИД.

«Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. Отмечено, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения», – подчеркнули в российском министерстве.