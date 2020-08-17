Мнение: Жизнь или честь

17.08.2020, 13:15, Разное

Как убивают генерал-полковника Министерства обороны

В «Матросской тишине» фактически убивают генерала Министерства обороны. У начальника войск связи Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова еще в конце прошлого года был диагностирован рак. 10 февраля — это был понедельник — ему должны были провести магнитно-резонансную томографию, на основании результатов которой консилиум врачей планировал назначить дату операции по удалению опухоли. Но 7 февраля, в пятницу, Арсланова арестовали.

За полгода пребывания в тюрьме десять следователей и три оперативника, задействованные в расследовании уголовного дела, не нашли возможности провести с генералом хотя бы одно официальное следственное или процессуальное действие. Подозреваю, что следствие с нетерпением ждет, когда Арсланов умрет или, не выдержав приступов боли, пойдет на сделку со следствием, согласившись оговорить министра обороны Сергея Шойгу и вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова. Как уже не раз заявлял сам Арсланов, в ходе судебных заседаний по рассмотрению жалоб арестованного и ходатайств следствия о продлении содержания под стражей от генерала настойчиво пытаются добиться признания его вины и показаний на руководителей Министерства обороны.

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Если в двух словах, еще в те времена, когда министерство обороны возглавлял Анатолий Сердюков, был заключен контракт на разработку, серийное производство и поставку в армию портативных радиостанций. Об этом контракте даже по ТВ рассказывали.

Спустя много-много лет появилось уголовное дело. Кто-то решил, что более 60 тыс. штук радиостанций не могут стоить 18 млрд рублей, что сумма контракт завышена на 6,7 млрд рублей. И эти 6,7 млрд рублей украдены…

Несколько месяцев разбирался в обстоятельства возбуждения этого уголовного дела и «пристегивания» к нему генерал-полковника Халила Арсланова….

Похоже, что Арсланов стал жертвой интриги борьбы за должность начальника Генштаба. Причем жертвой — в прямом, а не переносном смысле слова. Потому что для больного раком Арсланова альтернатива проста — ложный донос и жизнь, либо офицерская честь и смерть.



2000 год. 36-летний командир бригады связи ЗабВО, полковник Арсланов в отпуске в родной деревне Елховое Озеро Ульяновской области, с мамой, сыном Арсланом и племянником Азатом.

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