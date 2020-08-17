При столкновениях на Куштау пострадали сотрудники правоохранительных органов

17.08.2020, 13:08, Новости дня

При столкновениях во время акций против разработки горы (шихана) Куштау в Башкирии на минувших выходных пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном заседании.

«Башкирская содовая компания (БСК) пыталась приступить к разработке горы Куштау, о чем были предыдущие договоренности, но встретила довольно сильное общественное сопротивление со стороны защитников Куштау. Это начало превращаться в столкновения. Причем столкновения привели к тому, что пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел», – передает слова главы региона ТАСС.

Хабиров подчеркнул, что нападение на сотрудников правоохранительных органов станет поводом для «серьезного уголовного разбирательства».

Накануне Хабиров сообщил протестующим против разработки горы Куштау о приостановке работ до того момента, когда найдется компромисс.

Куштау – один из шиханов (одиночных гор) в районе города Стерлитамака. В конце прошлого года Хабиров разрешил Башкирской содовой компании (БСК) вести разработку горы – иначе в 2022 году предприятию грозит остановка из-за нехватки сырья и тысяча жителей Стерлитамака останется без работы. Против работ выступают экозащитники, которые пикетируют вырубки леса на шихане. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОН.