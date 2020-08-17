Путин заявил Эрдогану о важности санбезопасности россиян в Турции

17.08.2020, 13:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности россиян в Турции, информирует пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены некоторые темы двусторонней повестки дня, включая развитие торгово-экономических связей. С учетом возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции – Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

Там добавили, что Путин и Эрдоган отметили необходимость расширения работы по линии профильных ведомств в сфере противодействия распространению коронавируса.

«В этом контексте отмечена востребованность расширения сотрудничества по линии профильных ведомств в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе в связи с регистрацией в РФ вакцины для профилактики данного заболевания», – говорится в сообщении.

Лидеры также условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Путин и Эрдоган также обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса. Вновь подчеркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН», – говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждена ситуация в Сирии «с акцентом на активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом». Лидеры условились о дальнейшей координации в интересах выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, прежде всего, принятого в Москве 5 марта Дополнительного протокола к сочинскому Меморандуму 2018 года.

Также в разговоре президенты затронули другие актуальные международные вопросы, в частности ближневосточное урегулирование.