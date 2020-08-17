Лукашенко – бастующим: Пока вы меня не убьете, других выборов не будет

17.08.2020, 12:50, Новости дня

Президент Беларуси Алексадр Лукашенко 17 августа прилетел на Минский завод колесных тягачей, работники бастуют. Об этом сообщает TUT.BY.

Рабочие встретили президента криками “Уходи”.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

Лукашенко заявил, что повторных выборов в стране проводить не будут. “Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет”, – заявил он протестующим.

Белорусский президент также сказал, что сейчас ведется работа над вариантами изменения конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий. Он заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями, “но не под давлением и не через улицу”.

Пресс-служба Лукашенко сообщает, что президенту доложили о том, что завод работает.

“Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что “плохой” президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим”, – прокомментировал он информацию о забастовке.

17 августа на общенациональную забастовку в Беларуси выходят работники крупных промышленных предприятий. Среди них “Беларуськалий”, Белорусский металлургический завод, БЕЛАЗ, Минский завод тракторых тягачей, Минский тракторный завод и другие. Они требуют отставки Лукашенко и перевыборов.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.