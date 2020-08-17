 

Правительство Беларуси сложило полномочия

17.08.2020, 10:50, Новости дня

Правительство Беларуси сложило свои полномочия. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное 17 августа на Национальном правовом интернет-портале страны.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко 15 августа подписал указ о полномочиях правительства.

В документе говорится, что в соответствии с конституцией белорусское правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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