 

Оппозиция готова обсудить с Лукашенко гарантии его неприкосновенности

17.08.2020, 12:50, Новости дня

Оппозиция готова обсудить с президентом Беларуси Александром Лукашенко гарантии его неприкосновенности. Об этом заявил незарегистрированный кандидат в президенты страны Валерий Цепкало в своем Twitter.

“Да, действительно, оппозиция готова начать диалог с Лукашенко и готова рассмотреть вариант с неприкосновенностью его и членов его семьи в случае мирной и добровольной передачи власти”, – написал Цепкало.

Да действительно, оппозиция готова начать диалог с лукашенко и готова рассмотреть вариант с нерикосновенностью его и членов его семьи в случае мирной и добровольной передачи власти.

— Валерий Цепкало (@ValeryTsepkalo) August 17, 2020

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

Цепкало называли одним из главных конкурентов Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения. Он уехал в Россию вместе с детьми 24 июля, опасаясь ареста. 2 августа политик прибыл в Киев. Супруга Цепкало Вероника вошла в штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, которую допустили к выборам. С 9 августа она находилась в Москве, куда уехала, опасаясь уголовного преследования, но 16 августа приехала в Украину.

В Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Политик объявлен в розыск на родине и в РФ.

На митинге в свою поддержку в Минске 16 августа Лукашенко заявил, что, если граждане страны “загубят первого президента”, это будет “началом конца”.

17 августа Лукашенко освистали рабочие Минского завода колесных тягачей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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